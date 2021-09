Deși ar fi putut ca astăzi să nu mai fie printre noi, Teo Trandafir este fericită că a fost ea cea care s-a luptat cu boala nemiloasă și nu fiica sa, Maia, pentru că nu ar fi putut supraviețui într-o astfel de situație. Crede că Dumnezeu a ales-o pe ea, pentru ca ambele să rămână în viață.

Cea mai importantă lecție pentru îndrăgita prezentatoare de la Kanal D este aceea de a nu fi bolnav. A te menține sănătos este mai important decât orice pe lume. Mai mult de atât, ea a ținut să precizeze că acum după toate experiențele prin care a trecut trăiește pentru că vrea, ci nu pentru că trebuie; așa cum se întâmpla în clipa în care era perfect sănătoasă.

"Am ajuns la concluzia că cea mai valoroasă lecție este să nu fii bolnav, să te menții sănătos. Am învățat, într-adevăr, ceva despre care chiar recent vorbeam cu cineva. Acum trăiesc intenționat, trăiesc pentru că vreau. Înainte trăiam pentru că așa trebuia. Acum știu ce vreau cu mine. Că se va întâmpla sau nu, este altă discuție…", a mai zis prezentatoarea.

Teo este de părere că viața ei nu s-a schimbat deloc, pentru că a reușit să înțeleagă faptul că numai este același om, că nu mai are voie să facă aceleași lucruri și că nici măcar mintea ei nu mai fi la fel. A pierdut mulți prieteni, dar nu pentru că a vrut să îi trieze, ci pentru că ei au făcut singuri acest lucru. Și din aceste lucruri a reușit să învețe ceva și anume că nu poți fi dezamăgit de niște oameni de la care nu ai așteptări.

"Viața mea nu s-a schimbat deloc la 180 de grade, ea a continuat în alt fel. Am înțeles că nu mai sunt același om, că nu mai pot face aceleași lucruri, că nu voi mai fi niciodată cine am fost, că mintea mea nu va mai fi niciodată aceeași, sentimentele mele la fel. Lista de prieteni nu am modificat-o eu, s-a modificat singură. Nimeni nu își face curat în lista de prieteni, ei se triază singuri. În momentul în care, aflat la necaz, nu sare nimeni să te ajute, înseamnă că este problema ta. Nu am fost dezamăgită, pentru că nu m-am amăgit. Nimeni nu-mi spusese că va sări să mă ajute dacă pățesc ceva. Cum să te dezamăgească cineva care nu ți-a promis nimic, nu îți datorează nimic?", a mai declalrat Teo pentru aceeași sursă.