De când l-a adus pe lume pe băiețelul ei, Larisa Udilă nu se simte prea bine, iar acest lucru l-a recunoscut chiar ea. Vedeta nu era pregătită pentru toate schimbările care au avut loc din toate punctele de vedere. Pe lângă faptul că îi este greu din punct de vedere psihic, ea nu stă prea bine nici în ceea ce privește transformarea fizică prin care a trecut. Bruneta a pierdut lupta cu kilogamele, lucru care este vizibil pentru toată lumea.

Din cauza faptului că a făcut cezariană, Larisa Udilă are niște dureri îngrozitoare și de fiecare dată când își ia copilul în brațe simte că i se va desprinde operația. Aceasta este cea mai mare problemă pentru ea și nu toate comentariile răutăcioase pe care le primește din cauza kilogramelor în plus. Fosta concurentă nu înțelege de ce oamenii îi reproșeză faptul să s-a îngrășat, din moment ce doar a adus pe lume un copil și este ceva perfect normal.

„Refacerea dupa cezariana nu este floare la ureche. Sunt momente in care imi ridic copilul in brate si simt ca mi se desprinde operatia. Refacerea dupa orice fel de nastere este al naibii de grea. Am devenit o alta Larisa si aceasta varianta a mea nu se supara pentru kilogramele pe care inca le are in plus dupa 3 saptamani de la nastere. Vad tot felul de comentarii rautaciose si nu le inteleg scopul… Nu am motive sa imi ascund corpul in acest moment, trebuie sa inteleaga fiecare dintre noi ca este firesc sa aratam si asa dupa ce luam 30 de kg in sarcina!”, a mărturisit Larisa Udilă, în mediul online.