Chef Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai apreciați bărbați din lumea mondenă și a reușit să cucerească un număr imens de oameni datorită felului său de a fi și a sincerității de care dă dovadă de fiecare dată. El este, de asemenea, foarte activ în mediul online unde îi ține zilnic la curent pe fanii lui cu tot ceea ce face, indiferent dacă este vorba despre lucruri pozitive sau negative.

Recent, el le-a făcut mărturisiri neașteptate internauților despre situația grea prin care trece. Îndrăgitul chef a avut și o reconandare pentru cei care se ocupă de pedichiură și anume să nu mai taie unghiile rotunde și să lase colțurile în pace, pentru că din acest motiv el de trei ani de zile se chinuie cu o unghie încarnată. Florin Dumitrescu este nevoit să se opereze o dată pe an, dar îl liniștește faptul că nu este singurul bărbat care are o astfel de problemă.

„Câteva zile nu mai sar ca Jordan, dar totusi am si eu o rugaminte la scolile de pedichiura din Romania. Nu mai taiati unghiile rotunde si lasati colturile in pace, de 3 ani ma chinui cu unghia incarnata dupa ce am vrut sa merg si eu cu degetele la vedere si o data pe an trebuie sa ma operez. Suntem multi baieti cu problema asta!”, a scris Florin Dumitrescu pe rețelele sociale.