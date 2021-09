Cel mai afectat de întreaga situație a fost soțul ei, care timp de câteva zile a fost distrus. Artistul a mers cu nevasta lui într-un spital din Turcia, unde ea a fost operată de urgență și unde a primit cele mai bune îngrijiri, pe care la noi în țară nu le-ar fi primit. Fiica lui Cati Simionescu, Karmen, a vorbit și ea despre situația grea prin care a trecut femeia care i-a dat viață și se pare că a presimțit că mamei sale i se va întâmpla ceva rău.

Frumoasa artistă a visat cu o seară înainte că i se va întâmpla ceva rău și i-a sunat imediat pe părinții ei,m care stăteau în pat și nu se simțea prea bine. Ambii au crezut că este vorba despre răceală, până când situația a început să se înrăutățească. Vedeta a fost și ea alături de mama sa în Turcia și a realizat cât de imoportantă este starea de sănătate a cuiva, dar și timpul petrecut alături de o persoană.

„Înainte să se întâmple, am visat că ceva e în neregulă cu ea. I-am sunat în disperare pe amândoi, și pe mama și pe tata. Erau în pat și amândoi se simțeau rău. S-au gândit că e răceală, că poate au stat în curent, dar după s-a înrăutățit situația. (...) În Turcia am fost alături de ea și pentru mine s-a simțit cel mai puternic impactul. Am conștientizat poate cel mai tare dintre noi toți importanța sănătății și importanța timpului petrecut împreună. Eu sunt lipită de mama. Nimic și nimeni nu poate să distrugă relația asta și legătura asta. De asta a fost și visul ăsta pe care l-am avut, pentru că noi avem o legătură dincolo de realitate”, a povestit Karmen Simionescu, potrivit wowbiz.ro.