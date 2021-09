Vedeta a fost foarte discretă în ceea ce privește viața ei până în momentul de față. Ține atât de mult la acest lucru, încât nimeni nu a aflat până acum cine este bărbatul care i-a furat inima și tatăl copilului ei. Preferă să se bucure de momentele frumoase în intimitatea sa și nu în fața camerelor de filmat sau a aparatelor de fotografiat. Tocmai de aceea, multă lume a fost șocată când a dat detalii despre saricna sa.

„Primul trimestru de sarcină a fost îngrozitor pentru mine. Mi-a fost rău constant, 24 de ore pe zi. Nişte greţuri indescriptibile, urmate de două etape de sângerare atât de puternice, încât a fost necesară internarea acasă pentru o lună şi jumătate. Am stat doar în pat 6 săptămâni. Mă ridicam doar să mănânc şi să merg la baie. Nu am suferit atât de mult în viaţa mea. Dar am rămas pozitivă”, a declarat viitoarea mămică pentru cancan.ro .

„Eu trebuia să îmi fac analizele de sânge pentru a afla dacă sunt sau nu însărcinată, la o anumită dată. Vreau să vă spun din start că eu şi soţul meu încercam de un an să facem un copil , aşa că în fiecare lună intram în emoţiile aşteptării. N-am rezistat să aştept cele două săptămâni, aşa că, mai devreme cu 7 zile am fost la analize, fără să spun nimănui. Rezultatul a venit după câteva ore. De bucurie, am sărit cu telefonul pe care avem rezultatul pozitiv afişat în braţe la soţul meu, care nu înţelegea despre ce este vorba. Am avut nevoie de vreo 5 minute să îmi revin şi să-i spun la modul coerent. Ne-am bucurat enorm, vă daţi seama, mai ales că este un copil extrem, extrem de dorit”, a mai declarat vedeta pentru aceeași sursă.