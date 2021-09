Bruneta nu se teme deloc de momentul în care bebelușul ei va veni pe lume, mai ales că este foarte obișnuită cu rolul de mamă. Partenerul ei de viață are un băiețel din relația anterioară pe care Roxana Vancea îl iubește și îl tratează ca și cum ar fi copilul ei. Aceștia au o relație strânsă, iar cel mic este la fel de nerăbdător ca și ea să își cunoscă frățiorul pentru care a găsit chiar el un nume.

Despre frumoasa vedetă multă lume nici nu ar spune că este gravidă, având în vedere cât de bine arată în cea de-a șasea lună de sarcină. Unii, în schimb, i-au reproșat că s-a îngrășat și, probabil, acesta a fost și motivul pentru care viitoarea mămică a făcut câteva dezvăluiri despre kilogramele în plus. Ea nu mai face la fel de mult sport precum făcea înainte și mănâncă orice îi poftește inima.

"Am luat 3 kilograme în sarcină. Aveam 47 și acum am 50. Mânânc toată ziua, tot ce vreau. Și mănânc mult. Dacă vedeam că se depune, nu mai mâncam, dar când am văzut că nu, am început să mănânc. Nu mă mai antrezez ca înainte, merg o oră pe bandă, la recomandarea medicului. Îmi antrenez însă toate clientele”, a mărturisit vedeta, potrivit celor de la Vorbește Lumea.