Unul dintre momentele care a devenit virale a fost acela în care o întreba pe Ioana Ignat despre relația pe care tocmai o încheiase cu Sebastian Dobrincu și despre care îi era inconfortabil să discute. Artista mersese în emisiunea sa pentru a-și promova noua piesă, nu pentru a discuta despre viața privată.

La doar câteva săptămâni după, Alexandra Stan a fost invitată în cadrul podcast-ului găzduit de Damian Drăghici, unde a dezvăluit că este extrem de supărată pe soțul Andrei, care a publicat un material cu ea mai devreme cu trei săptămâni de data pe care au stabilit-o împreună. Astfel, artista a realizat că nu mai are nimic de discutat cu el și a mărturisit că nu va mai merge în emisiunea sa, nici dacă ar primi toți banii din lume.

După toate acestea, Cătălin Botezatu a dat și el o serie de declarații controversate, fără a menționa vreun nume, dar fiind clar pentru toată lumea că făcea referire la ziua în care a fost invitat de Măruță să facă parte din podcast-ul lui. Îndrăgitul designer a ținut să precizeze că el a încercat să îl înțepe în ceea ce privește orientarea lui sexuală, doar că l-a înțepat greșit.

„Am spus tot timpul și o spun. O anumită persoană, tot la un anumit podcast, a încercat să mă înțepe și m-a înțepat greșit. Pentru că dacă se înțeapă cineva cu mine greșit, e grav. Și a interpretat când am spus așa: Sunt onorat să fiu iubit și adorat în egală măsură de femei și bărbați. Asta nu înseamnă că am spus că am făcut nu știu ce lucruri și cu femei, și cu bărbați. Există o barieră pe care încă nu am depășit-o. Dacă această barieră la un moment dat va fi depășită, o voi face pentru că nu mi se pare nimic aiurea. Da, am recunoscut că am făcut tot felul de prostii, dar nu. Și atunci nu prea permit nimănui să vorbească de mine. Ele întepând și neștiind cât e ceasul. Eu cred că ar trebui să stea mai bine în banca lor”, a declarat Cătălin Botezatu pentru “Detectorul de minciuni”.

