Cristina Ciobănașu este una dintre cele mai iubite actrițe de la noi din țară, având mii de tineri care o urmăresc, care o apreciază și care o iau drept exemplu. Încă de la o vârstă fragedă, ea a devenit cunoscută, iar acest lucru a făcut-o să simtă că are o mare responsabilitate pe umerii ei și că nu o poate da în bară. Privind în trecut, artista a realizat că drumul ei nu a fost deloc ușor și că a muncit mult pentru visurile sale.

Frumoasa vedetă nu a fost mereu puternică, a avut zile în care simțea că nu mai poate față tuturor provocărilor și, pur și simplu, claca. Cu toate acestea, reușea să se ridice de fiecare dată și se gândea că vor urma și zile mai bune, pentru care era pregătită din plin. De asemenea, a avut mare noroc și că a întâlnit oamenii potriviți care au fost mereu alături de ea și i-au zis o vorbă bună, când avea cea mai mare nevoie.

„Uitându-mă în urmă, nu le-aș mai putea numi greutăți. Am avut foarte mult noroc, dar am și muncit ca să ajung cea care sunt astăzi. Nu a fost un drum ușor. Au fost foarte multe momente în care am clacat, în care simțeam că nu mai fac față. Însă, am reușit să mă ridic de fiecare dată, ajutată de gândul că trebuie să vină și perioade mai bune, că trebuie să răsară din nou soarele pe strada mea. În plus, am avut norocul să găsesc oamenii potriviți la momentul potrivit, care să mă ajute cu un sfat sau o vorbă bună. Cred că cele mai grele momente le-am trăit în primul an după ce m-am mutat în București. Îmi era foarte dor de părinți. Nu mă adaptasem încă la noua viață. Deși familia din București a făcut toate eforturile să mă integrez, să mă simt iubită, înțeleasă. Doar că totul era nou și diferit”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru viva.ro.