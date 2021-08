Nicolae Botgros trece prin clipe de coșmar, din cauza faptului că femeia pe care a iubit-o cel mai mult pe lume a decedat, în urmă cu doar o lună. Îndrăgitul artist încearcă să treacă peste acest calvar, dar nu poate reuși indiferent de ceea ce ar face. Gândul lui este tot la femeia pe care a pierdut-o, chiar dacă este conștient că nu mai are cum să o aducă înapoi.

Celebrul dirijor, doborât fiind de cele întâmplate, a luat o decizie neașteptată pe care le-a transmis-o oamenilor care îl urmăresc pe rețelele sociale și care i-au fost alături în cele mai grele momente din viața sa. Ei bine, Nicolae Botgros și-a anunțat retragerea de pe rețelele sociale și să lase doar muzica în urmă. Vrea să își transmită gândurile prin muzică și nimic mai mult, pentru că doar ea îl poate ajuta să se vindece.

"Dragii mei prieteni,

Voi, cei care mi-ați fost aproape la bine, dar și la “mai puțin bine”…zic asta pentru că V-am simțit prezența, am simțit că nu sunteți indiferenți și pentru asta vă mulțumesc din suflet. Nu știu daca mai are rost să vorbesc despre persoana mea, probabil, ce a fost de spus, s-a spus…acum, este important să înțeleagă lumea că, “ȘI” Nicolae Botgros, este un om ca toți ceilalți, cu aceleași bucurii, necazuri și nevoi omenești. Astăzi am decis ca toate paginile care mă reprezintă să fie blocate, închise, oprite….de acu’ în colo, prefer să las doar muzica să vorbească.

Citeste si: Gălățenii trebuie să-și aleagă ziua în care mor. Înmormântările au...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Este important pentru mine să știți că vă sunt enorm de recunoscător pentru toate momentele vieții pe care le-am trăit împreună. Vă doresc din inimă să fiți buni, să fiți sănătoși, împliniți și evident, cât mai multe realizări frumoase. Doamne ajută la toți!", a scris Nicolae Botgros pe social media.