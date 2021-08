Fericire mare pentru Carmen Grebenișan, care a reușit să se cunune cu Alex Militaru, partenerul ei de viață alături de care este de o bună perioadă de timp. Fiind foarte activă pe rețelele sociale, ea și-a ținut admiratorii la curent cu tot ceea ce s-a petrecut în ziua respectivă, iar recent a vorbit și despre cum s-a simțit, cum a decurs evenimentul, dar și despre organizarea acestuia care a fost o parte importantă pentru cei doi îndrăgostiți.

„A fost mult mai frumos decât îmi imaginam! M-am întors cu spatele și le-am spus că dacă mă fac să plâng o să stau cu ochelarii de soare și seara. Lumea nu și-a dat seama dacă a fost cununia sau doar nunta pentru că noi am făcut o combinație între nuntă și cununie, doar că nu a fost nimic religios.”, a spus Carmen Grebenișan pentru antenastars.ro.

Vedeta a mărturisit că a ieșit mai frumos decât și-ar fi imaginat. Mulți nu au reușit să își dea seama dacă a fost cununia sau doar nunta, pentru că ei au încercat să îmbine ambele evenimente, doar că nu a fost nimic religios. Mai mult de atât, Carmen Grebenișan a recunoscut faptuk că a fost foarte, foarte agitată având în vedere că ea s-a ocupat de tot ceea ce a ținut de organizare.

„În ultimele zile am fost destul de ocupată cu organizarea și n-am reușit să resimt farmecul momentului. Am resimțit asta doar în momentul în care ne-am îndreptat spre primărie și am spus mamă nu-mi vine să cred că facem treaba asta! Mi se părea că eu încă sunt puștoaica aia de 20 de ani, deși acum fac 30, mă gândeam că ajung în punctul acesta, mă mărit!”, a mai zis ea pentru aceeași sursă.