Ana Morodan este foarte activă pe rețelele sociale. Postează atât de mult pe Instagram, încât unii oameni sunt de părere că își trăiește viața doar pe internet. Ei bine, frumoasa vedetă a făcut recent o serie de dezvăluiri neașteptate despre starea ei de sănătate care nu este deloc una prea bună, de mai bine de 10 ani, de când a descoperit că suferă de o afecțiune foarte gravă, despre care nu a vorbit de prea multe ori.

Creatoarea de conținut are pietre la rinichi, deoarece trupul ei creează foarte multă aciditate. În funcție de mărimea pe care o au pietrele respective, durerile pot fi atât de mari precum cele pe care le are o femeie în timpul nașterii. Ana Morodan a trecut așadar prin clipe de coșmar și a avut zile în care a ajuns la spital, fără să mai poată respira. Acum, știe care sunt fazele pe care trebuie să le depășească, pentru a nu mai avea durerile respective, dar nu a fost întotdeauna așa.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

„Am descoperit chestia asta în urmă cu 9, 10 ani, într-o noapte când m-am ridicat să merg la toaletă și lângă toaletă am căzut. Am simțit că nu mai am aer, că mor. Am ajuns la spital urlând în asemenea hal încât un domn cu degetul tăiat m-a lăsat să intru înaintea lui. După 10 ani știu care sunt fazele pe care trebuie să le trec ca să nu mai am durerile alea crunte.

Eu m-am născut cu un rinichi lent cumva. Nu performează ca celălalt. (…) Am fost la toate clinicile, în Elveția, mi-am făcut toate analizele. Eram în stare să mănânc și furnici de durere”, a mai povestit vedeta.