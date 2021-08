Prezentatorul de la Survivor România este un bărbat singur, după mai bine de șapte de ani de relație. Acesta se visa fiind alături de fosta lui parteneră toată viața. Nu a fost niciodată căsătorit și a sperat că ea va fi prima și ultima lui soție, dar nu s-au aliniat planetele și au ajuns să o ia pe drumurir diferite, chiar înainte ca nunta să aibă loc. După toate acestea, el a mers în platoul emisiunii Teo Show, unde a discutat sincer despre întreaga situație și unde, de asemenea, a mărturisit cine a luat dureroasa decizie.

Ei bine, Daniel Pavel a decis să pună stop acum relației, având în vedere toate lucrurile care s-au petrecut între ei. Cu toate acestea, el nu a vorbit deloc urât despre Marina, ba chiar este fericit pentru toate momentele de care au avut parte împreună și de toate amintirile pe care le-au strâns.

„Eu am pus stop. Distanța de timp cred că e importantă, începi să uiți după ce începe vindecarea. Dragostea și relațiile de iubire sunt ca imperiile. Atunci când se prăbușesc, ele se transformă în altceva. Sunt în faza de șantier. Sunt șapte ani, în care ea a venit după mine, eu după ea. În biblioteca iubirii noastre sunt cărți valoroase. Mă ajustez la noua realitate. Vorbind cu voi și cu cei de acasă, îmi dau seama că există fericire și în povestea de acum. Am fost cu băiatul în Grecia și el mi-a arătat pe gema o capră, care a vrut să bea apă dintr-o găleată și s-a blocat cu cornițele acolo. Am vrut să o ajutăm, dar nu am putut pentru că tot alerga. Avem nevoie de mâna unui prieten în viață, chiar și a unui străin. Nu poți trece singur prin ăsta. Oamenii care suferă nu sunt victime, sunt oameni care învață o lecție”, a declarat el laTeo Show