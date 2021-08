Andra Voloș a aprins scânteia, după ce a făcut o serie de declarații despre actuala iubită a prietenului lui Jador. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a simțit, cel mai probabil, că punctul slab al acestuia în momentul de față este iubita sa pe care o ține ascunsă de ochii lumii. Artistul a răbufnit, în clipa în care Andra a făcut acele declarații și i-a adus la rândul său acuzații grave femeii de care s-a îndrăgostit și care până acum ceva vreme făcea parte din viața sa.

„E vina mea pentru că m-am concentrat foarte tare pe ce am acum și cumva au fost mai multe încercări de-ale ei de a mă gâdila acolo la nervul acela legat de relația mea și la un moment dat am explodat, dar am explodat într-un moment în care ea nu făcuse nimic, adică nu a fost o reacție la ceva ce a făcut ea atunci. Se umpluse paharul și m-a prins într-un moment în care nu gândeam”, a spus Bogdan Mocanu, la un post de televiziune, potrivit wowbiz.ro