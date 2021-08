De când blondina l-a cunoscut pe actualul ei partener de viață și de când a adus pe lume un copil, viața ei s-a schimbat în totalitate. Este mult mai responsabilă și se ocupă cât poate ea de mult de creșterea bebelușului său pentru care face tot ceea ce îi stă în putință.

Chiar dacă este mamă, iar în viitorul apropiat va deveni și soție, Emily Burghelea nu poate uita zilele în care se distra de minune prin cluburi, așa că a organizat o petrecere în care să se simtă exact ca atunci, iar cele mai bune prietene de-ale sale au fost alături de ea. Din imaginile postate în mediul online reiese că fosta concurentă de la Bravo, ai stil a încins atmosfera și s-a simțit extrem de bine.

Având în vedere că are un copil mic pe care trebuie să îl alăpteze și că băuse mult prea multă șampanie, ea a decis să nu combine băutura cu alăptatul, astfel că a găsit repede o soluție pentru a-l hrăni.

„Doamne, ce nebunie a fost aseară! Incredibil, wow ce petrecere! Acum am venit să iau niște lăptic înghețat. O să îl decongelez și o să o hrănesc pe cea mică. Așa am hrănit-o toată ziua pentru că aseară am băut niște șampanie și prefer să nu combin alăptatul cu băutura, deci astăzi vreau să o hrănesc doar din rezervele de stat." a declarat Emily Burghlelea, pe Story.