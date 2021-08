Unele dintre cele mai eficiente diete ale vedetelor au avut efectele la scurt timp după ce acestea au început să le țină. Fie că au fost nevoite să renunțe la anumite alimente, la zahăr ori la grăsimi, sau poate au mâncat după un anumit orar, vedetele noastre au avut parte de rezultate spectaculoase după ce au ținut regim. Unele dintre cele care au scăpat de kilogramele în plus într-un mod natural este Andra.

După prima naștere, cântăreața a încercat un alt stil de viață pentru a scăpa de țesutul adipos acumulat în timpul sarcinii. Ea a slăbit după numai patru luni 15 kilograme cu o metodă aparent simplă. În acest timp, solista a mâncat dimineața cereale, ouă, roșii și brânză, toate în cantități mici. Iar dacă micul dejun a inclus proteine, vitamine și fibre, la prânz vedeta a optat pentru supe, pulpe de pui la grătar sau la cuptor, alături de salată. În ceea ce privește cina, după ora 18:00 nu a mai avut voie să consume nimic în afara de lichide.

Andra a vorbit despre zvonurile recente conform cărora ar fi însărcinată, precizând că este deranjată de acest subiect, având în vedere că realitatea este alta. Speculațiile pe această temă au pornit de la faptul că, în timpul pandemiei, artista s-a îngrășat câteva kilograme. Conștientă de acest aspect, dar și dornică de a face ceva în acest sens, solista a luat atitudine, iar de o vreme face sport în curte și are grijă la ce pune în farfurie.

„Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu. Dacă vreodată se va întâmpla, atunci e binevenit. Acum nu pot să spun că am în plan acest lucru, întrucât am şi fată, şi băiat, deci am tot ce am visat. Nu ne-am propus să mărim familia şi nu avem de gând acum să se întâmple acest lucru. E greu, cumva, să stau mereu să explic că nu sunt însărcinată”, a declarat ea pentru Libertatea.

Citeste si: Vica Blochina, dată afară din propria casă! Vedeta a ajuns la...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »