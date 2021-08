Nicoleta Nucă le-a dezvăluit fanilor că ea și colegele sale filmează două ore pe săptămână și sunt în platoul de filmare de la primele ore ale dimineții până seara târziu. Multă lume le judecă pe participante că se plâng prea mult, având în vedere că sunt nevoite doar să se îmbrace frumos și să defileze. Ei bine, frumoasa artistă a ținut să precizeze faptul că este mult mai greu decât pare și că în spatele camerelor este o muncă imensă și se fac niște eforturi foarte mari atât din partea concurentelor, cât și din partea juraților, dar și a echipei de producție.

„În primul rând, dupa cum bine stiti am inceput deja filmarile pentru Bravo, ai stil si asta ne ocupa doua zile din saptamana in totalitate. Suntem la platou de dimineata pana seara si stiu ca ar putea aparea intrebari de genul ”Pai si ce e asa complicat sa te imbraci frumos si sa defilezi?”, dar va asigur ca este mult mai multa munca in spate atat din partea noastra, a concurentelor, cat si din partea juratilor si a echipei de productie! Este mult mai greu decat mi-as fi imaginat si decat se vede pe micile ecrane, pentru ca tot ceea ce facem si pregatim si gandim, cu ajutor sau fara ajutor, in materie de tinute, muzica si momente, este acoperit de un voal de mister in ceea ce priveste rezultatul si reactiile juratilor si a celor de acasa.”, a spus Nicoleta Nucă, pe contul ei de Instagram.