Recent, frumoasa vedetă a vorbit despre chinurile prin care a trecut, în timp ce era împreună cu fiul lui Nelson Mondialu. Bianca Comănici a vorbit cu ochii în lacrimi despre fostul ei iubit, spunând că nu a putut să își controleze dragostea și că l-a văzut un om bun, cum nu era de fapt. La un moment dat, a mai dezvăluit că el și tatăl lui s-au comportat foarte urât cu ea și i-au propus să plece în străinătate și să se prostitueze.

Cum era de așteptat, interviul respectiv a ajuns și la Livian, fostul său partener de viață, care a decis să facă un vlog în care să vorbească despre ceea ce a spus bruneta în emisiunea cu pricina. Bărbatul este de părere că acel interviu a fost făcut în așa fel încât să îl denigreze pe el și, mai în glumă, mai în serios, a zis că el a dus-o la produs și că în plus, a învățat-o cum să facă bani.

„Interviul a fost aranjat în așa fel încât să mă denigreze pe mine. Dragilor, da, am trimis-o la produs. Cum am trimis-o? I-am făcut Youtube-ul și am zis: du-te, fă bani! Eu am învățat-o să facă bani cu capul și cu imaginea ei îmbrăcată cum ar veni. Pe când alții au învățat-o să facă bani altcumva. Eu am învățat-o cum să se poarte, cum să se exteriorizeze. Tot, tot, tot. Pe scurt. Nu vreau să mă bag în mocirlă. Ne vedem de drumul nostru”, a declarat Livian Pop, pe canalul lui de YouTube.

