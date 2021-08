Doru Stănculescu a plecat dintre noi, în urmă cu doar câteva ore. Bărbatul s-a stins din viață pe 23 august, la vârsta de 71 de ani, iar oamenii din jurul lui sunt înmărmuriți de durere. Cel care a făcut primul tristul anunț despre decesul marelui interpret de muzică folk a fost unul dintre bunii săi prieteni, Eugen Avram, căruia i-a fost extrem de greu să scrie acele lucruri.

Fiul regretatului artist a transmis și el un mesaj, după ce tatăl lui a trecut în neființă și este în stare de șoc, deoarece nu se aștepta ca acest lucru să se întâmple. Cu o zi înainte a participat la petrecerea nepotului său și nu părea să aibă vreo problemă, de aceea familia lui a fost încremenită când a aflat că și-a dat ultima suflare singur, acasă.

„Chiar ieri a fost la petrecerea fiului meu, însă a plecat mai devreme, spunea că vrea să se odihnească. Am chemat o maşină şi, după ce m-am asigurat că a ajuns acasă, m-am liniştit. Astăzi însă, am văzut că nu mai răspunde la telefon, aşa că am rugat un prieten care locuieşte în apropiere să verifice ce se întâmplă. Nici la uşă nu a răspuns. Am ajuns de urgenţă la el şi, după ce am spart uşa, l-am găsit fără suflare .” a spus fiul lui Doru Stănculescu.