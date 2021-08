Fosta concurentă de la Puterea Dragostei și-a deschis inima în fața celor de acasă, în cadrul emisiunii În Oglindă, și le-a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa, dar și despre relația pe care a avut-o cu părinții ei care au mentalitatea aceea din trecut și care nu au acceptat multe lucruri, după cum a afirmat chiar bruneta.

Vedeta a dat dovadă de curaj, când a mers în Turcia acolo unde se filma emisiunea care a făcut-o celebră, mai ales că părinții ei nu au știut faotul că se însrisese în acest proiect. I-a sunat și le-a povestit, după ce trecuse deja casting-ul, iar mai apoi au susținut-o și ei.

„Parintii mei se numesc Rodica si Sandel. Sunt putin mai in varsta, cu toate ca multa lume spune ca nu sunt in varsta..eu consider ca sunt putin mai in varsta, pentru ca ei inca au mentalitatea aia din trecut si n-au acceptat anumite lucruri.N-au acceptat ca eu sa apar la televizor. Eu nici astazi nu realizez cum am avut curajul, pentru ca eu cand m am inscris, parintii mei nu au stiut. Eu i-am sunat in momentul in care eu trecusem deja castingul si le-am spus ca ma duc la emisiunea, singura problema este ca este in Turcia. Ei m-au susținut, ei m-au lasat dintotdeauna sa fac eu ce consider eu ca e bine.”, a spus Bianca Comănici, în cadrul emisiunii În Oglindă.