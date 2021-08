Viviana Sposub este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi și a intrat în atenția oamenilor, după ce s-a cuplat cu George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan. Acum, cei doi se află din nou în lumina reflectoarelor, după ce s-a zvonit că povestea lor de iubire a ajuns la final, după doar un an de relație. Apropiații lor au vorbit despre situația dintre ei, dar șatena a refuzat să dea orice fel de detaliu în acest sens.

Foarte puțini știu despre ea, că imediat după ce a împlinit frumoasa vârstă de 18 ani, a trecut prin clipe de coșmar din care credea că nu mai scapă cu bine. Ea a făcut un accident cu ATV-ul, motiv pentru care a fost spitalizată, având răni pe o bună parte din suprafața corpului. Nici măcar nu putea să meargă, iar toate acele întâmplări au făcut-o să își schimbe total părerea despre viață și a realizat că frumusețea exterioară este și ea trecătoare.

"A fost un moment care a lăsat urme asupra personalității mele, dar și asupra trupului meu. La scurt timp după ce am împlinit vârsta de 18 ani, am avut parte de un accident de ATV care mi-a schimbat gândirea și traiectoria. Am fost la un pas de a-mi pierde viața, dar Dumnezeu a avut grijă de mine. După accident, am stat o perioadă bună de timp la pat, pentru că nu puteam să merg, iar tot corpul și mai ales fața erau pline de răni. Acela a fost momentul în care am realizat cât de efemer este totul, inclusiv frumusețea exterioară. Privindu-mă în oglindă, mi-am spus că nu vreau ca profesia mea să aibă nicio legătură cu felul în care arăt. Am vrut să știu că am o meserie pe care să o pot practica, chit că trupul meu suferă diferite modificări.", a declarat Viviana Sposub pentru viva.ro.