Fiica lui Petre Roman nu este în apele ei, iar oboseala a început să își spună cuvântul, deoarece în ultima vreme muncește încontinuu și nu primește ajutor din partea nimănui. Nu doar ea a remarcat faptul că nu este bine, ci și oamenii din jurul ei și-au dat seama de asta. S-a decis să se ducă azi, de dimineață la spital, pentru a-și face o serie de analize, pentru că îi este teamă să fie ceva grav.

Oana Roman are probleme cu tiroida și a avut, de asemenea, o hipertiroide pe care a tratat-o. Au trecut mai bine de doi ani, de când nu și-a mai făcut analize. Acum, se teme că din cauza întâmplăroilor din ultima vreme, dar și din cauza stresului tiroida ei s-ar fi putut deregla. Așa că vrea să se asigure că totul este în regulă.

”Probabil că mulți din voi știți că eu am avut probleme cu tiroida, am avut o hipertiroide pe care am tratat-o, de doi ani nu mi-am mai făcut analize, am terminat tratamentul, iar acum tare mi-e că de la multe întâmplări, mult stres, tare mi-e că tiroida mea s-a dereglat iar, de asta vreau să-mi fac analize să știu exact”, a mai spus Oana Roman, în mediul online.