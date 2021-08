Despre Florina Bogdan se poate spune că vrea să stea în anominat, dar adoră să fie flatată. Are și de ce! Soția lui Rareș Bogdan distribuie an de an amintiri de la mare, care mai mult seamănă cu pictoriale incitante, ce îi stârnesc pe admiratori la șiruri de complimente îndreptate spre aspectul ei fizic. Brunetă, cu picioare lungi și forme de invidiat, partenera europarlamentarului liberal poate avea, fără dubii, un loc fruntaș într-un posibil top al celor mai frumoase soții din rândul demnitarilor.