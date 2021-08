Participarea la Survivor România a fost în sine o mare provocare pentru el, pentru că timp de mai bine de șase luni pe care le-a petrecut în Republica Dominicană, a reușit să își depășească limitele. A demonstrat că este un om puternic din toate punctele de vedere și tocmai din acest motiv, fanii lui au vrut să afle ce mai reprezintă o provocare pentru câștigătorul emisiunii de la Kanal D.

Zanni a fost de părere că este una dintre cele mai grele întrebări pe care le-a primit și la care nu a găsit un răspuns rapid. Apoi le-a spus celor care îl priveau că o provocare ar fi să își facă o relație sau să se împace cu mama care l-a crescut. Tot el este de părere că dacă ar fi acordat prea multă atenție tuturor acestor lucruri, nu ar fi ajuns unde este acum.

„Habar n-am răspunsul la întrebarea asta. Am găsit o întrebare la care nu pot să răspund. Sunt multe provocări, dar nu le mai văd ca pe niște provocări pentru că le fac, nici nu mă mai gândesc. Da, nu mai există… Dacă stau să mă gândesc, că prea mă cred eu de neoprit, nu sunt chiar așa, o provocare ar fi să îmi fac o relație. O provocare ar fi să mă împac cu mama care m-a crescut, deși ne-am cam împăcat așa aparent. Dar noi nu am rezolvat multe probleme din trecut, le-am lăsat nediscutate, nu am discutat de mult. O provocare ar mai fi fost să mă împac cu frate-miu care s-a sinucis, dar acum e prea târziu. Sunt multe provocări din trecutul meu pe care pur și simplu le-am ignorat. Dar hai să nu fiu atât de sincer, că dacă mă gândeam la toate provocările astea până acum poate nu ajungeam unde sunt acum, gândindu-mă că trebuie să îmi rezolv problemele din copilăria mea”, a mărturisit Zanni, în ultimul vlog.