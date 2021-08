Cântăreața a reușit să își deschidă sufletul în fața lui Damian Drăghici, în cadrul podcast-ul său de pe YouTube. Vedeta a povestit despre trecutului ei, a mărturisit că este foarte supărată pe Cătălin Măruță, din cauza faptului că a publicat un material pe care ar fi trebuit să îl dea trei săptămâni mai târziu. Din această cauză, ea refuză acum să mai meargă vreodată în emisiunea lui, de la PRO TV.

Pe lângă toate acestea, Alexandra Stan le-a spus tuturor și cum este viața ei de femeie căsătorită și cât de mult s-a schimbat de când s-a așezat la casa ei. Îi este bine, dar a vrut să recunoască și faptul că este foarte greu. Mereu și-a dorit o relație serioasă, de lungă durată, vrea și o familie, vrea un copil și le va avea pe toate alături de bărbatul de care s-a îndrăgostit, care i-a devenit soț și alături de care se vede trăind pentru totdeauna.

„E bine. E greu, îți dai seama, nu e ca și cum nu ești căsătorit. E frumos. Eu mi-a dorit dintotdeauna să am o relație serioasă. Cu toți bărbații cu care am fost am avut o relație lungă, nu știu, trei relații lungi am avut. Îmi doresc foarte mult o familie, îmi doresc să fiu mamă, îmi doresc să fac copii. Mie îmi place mult chestia asta. Am crescut cu bunică-mea în casă, cu mama, cu tata, cu soră-mea, suntem mulți”, a declarat Alexandrea Stan în podcast-ul lui Damian Drăghici, de pe YouTube.