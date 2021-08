După ce Ana Porgras a urmărit interviul oferit de Zanni, nu s-a putut abține să nu reacționeze și la cele spuse de câștigătorul Survivor România. Ea a ținut să precizeze că a fost rugată să facă parte din proiectul Survivor România, tocmai pentru calitățile sale și pentru cine este, de fapt, iar ea nu a căutat să facă parte din această emisiune doar de dragul de a se pormova, ci a luat-o ca pe o provocare.

"Cel mai important moment, în cariera unui sportiv, este momentul în care el urcă pe prima treaptă a podiumului și i se cântă imnul țării sale, în cazul meu al României. Orice s-ar întâmpla, nu are cum nimeni, niciodată să îi răpească acest merit!(...) Singur reuşeşti, sau nu, să devii un campion, iar ajutorul celorlalți este inutil în acel moment! Țin să vă spun (pentru cei ce ați uitat) că principala mea calitate, pentru care am fost chemată la emisiunea Survivor, a fost aceea de a fi o fostă campioană mondială. “Survivor” a fost doar un proiect la care am acceptat să particip, nu am avut scopul de a mă promova în vreun fel, prin intermediul acestei emisiuni. Un ultim lucru: haideți să vorbim despre ce am făcut noi în viață, nu despre ce fac alții, să ne uităm în grădina noastră și abia apoi să aruncăm cu pietre! Poate mulți dintre voi susțineți că nu ați auzit niciodată de campionii României, dar oare de ce? Pentru că în țara aceasta, se promovează doar oameni care nu au făcut nimic notabil în viețile lor, au apărut de două ori la televizor și se cred exemple de urmat!", a scris Ana Porgras, în mediul online.