Flick și Denisa Hodișan se consideră niște persoane norocoase, pentru simplul fapt că s-au găsit unul pe celălalt. De când sunt împreună, cei doi au reușit să facă foarte multe lucruri frumoase și au adunat o mulțime de amintiri. Au stat un an în apartamentul din care tocmai s-au mutat, iar vedeta a constatat că au o grămadă de lucruri pe care le-au achiziționat împreună, mai ales că ea nu și-a adus foarte multe lucruri de la Oradea la București când s-a mutat cu Flick.

”Ne strângem lucrurile dintr-un apartament și le ducem în altul. Nu e nimic special, dar chiar am rămas surprinsă de câte lucruri și câte amintiri am strâns într-un timp relativ scurt, că un an am stat aici. Mai ales că eu când am venit la București, nu pot să zic că m-am mutat, că nu mi-am adus lucrurile de la Oradea, am venit cu o valiză pentru o vacanță, dar am rămas aici, că între timp ne-am căsătorit. Chiar m-am atașat de loc, am primele amintiri aici. Dar evoluăm, mergem mai departe. Nu știu ce va mai urma pentru că noi nici pasul acesta nu l-am făcut programat, noi nu ne-am gândit niciodată că trebuie să ne mutăm și să ne căutăm de nebuni o locuință. Și unde stăm acum e mare și frumos, nu necesita o mutare, dar a venit și am profitat de ocazie. Probabil și următorul pas o să fie o oportunitate de care o să profităm”, a spus Denisa Hodișan pentru antenastars.ro.