Dan Negru a mai făcut o serie de dezvăluiri care au reușit să șocheze pe toată lumea. Recent, el a mărturisit care a fost primul loc de muncă și ce făcea mai exact. Moderatorul TV a lucrat la Spitalul „Victor Babeș” pentru câteva luni, deoarece terminase un liceu economic și a fost, pur și simplu, trimis acolo alături de alți colegi de-ai săi de la vremea aceea. Nu se pricepea deloc și a decis să renunțe și să se angajeze la Radio Timișoara, iar mai apoi a intrat și în televiziune.

„La începuturile mele am lucrat la Spitalul «Victor Babeș» și făceam contabilitate. Am lucrat doar câteva luni. Terminasem un liceu economic și eram trimiși spre contabilitate. Dar eram praf, praf! Nu mă pricepeam la nimic. Apoi m-am angajat la Radio Timișoara și am intrat în televiziune”, potrivit impact.ro.