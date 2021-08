Multă lume a crezut că el va renunța la televiziune pentru totdeauna din cauza stării sale de sănătate, dar se pare că nu este deloc așa. Cătălin Botezatu are multe surprize frumoase pentru cei care îl iubesc și a promis că după retragerea sa de la masa juraților, urmează multe surprize plăcute pentru ei. A avut multe proiecte frumoase în tot acest timp și urmează și altele la care lucrează, așa că nu s-a putut pune problema de vreo relaxare.

Cătălin Botezatu a decis să se retragă, cel puțin o vreme, pentru că perioda filmărilor de la Bravo, ai stil era una foarte aglomerată pentru el, având în vedere că avea mult de muncit atât în țară, cât și peste hotare și avea mulți clienți cu care nu se putea întâlni. Filmările pentru emisiunea de la Kanal D îl solicitau în jur de 10-12 ore pe zi, iar el nu mai avea timp de nimic altceva în zilele respective. Având mai multe afaceri, i-a fost greu să se împartă în mai multe locuri și de aceea a renunțat.

„După «Bravo, ai stil» nicidecum să fie vorba de vreo relaxare pentru că faptul că m-am retras de la acest proiect minunat nu înseamnă că am mai mult timp liber deși asta intenționam. Am avut foarte multe proiecte în perioada asta și în următoarea perioadă. M-am retras cel puțin deocamdată, pentru că în perioada filmărilor existau foarte multe proiecte pentru mine, începând de la săptămâni ale modei în țară, dar și peste hotare care sunt foarte importante pentru mine, foarte mulți clienți și cliente cu care nu puteam să mă întâlnesc. De obicei, atunci când ești designer clientul vrea să te întâlnească și acest lucru nu puteam să îl fac pentru că filmările la «Bravo, ai stil» însemnau uneori și câte 10-12 ore pe zi și am foarte multe proiecte, foarte multe prezentări de modă. Bineînțeles, eu, față de cei care nu știu, față de colegii mei, mai am și alte afaceri pe care le dezvolt și atunci îmi este greu să mă împart!”, a declarat Cătălin Botezatu, pentru ciao.ro.