Deși a preferat să nu discute despre acest subiect sensibil până acum, Ana Porgras nu a mai rezistat și a dat cărțile pe față. Într-o postare pe care a făcut-o în mediul online, fosta concurentă de la Survivor România i-a dat replica lui Zanni în stilul ei caracteristic și a spus tot ceea ce avea pe suflet.

Ea a ținut să le amintească oamenilor care o urmăresc faptul că ea a fost chemată să facă parte din acest proiect, tocmai pentru că este o campioană mondială. Survivor România a reprezentat pentru ea doar un proiect, ci nuo modalitate de a se promova. Se pare că în urma participării sale la acest concurs viața nu i s-a chimbat deloc, ci doar a reușit să își crească numărul de urmăriori pe Instagram, lucru care nu o ajută prea mult, deoarece nu trăiește de pe urma rețelelor sociale.

„Singur reuşeşti, sau nu, să devii un campion, iar ajutorul celorlalți este inutil în acel moment! Țin să vă spun (pentru cei ce ați uitat) că principala mea calitate, pentru care am fost chemată la emisiunea Survivor, a fosta aceea de a fi o fostă campioană mondială. Survivor a fost doar un proiect la care am acceptat să particip, nu am avut scopul de a mă promova în vreun fel, prin intermediul acestei emisiuni. Ca drept dovadă, nu mi-a schimbat viața cu absolut nimic, în afara faptului că mi-a crescut numărul de urmăritori pe Instagram şi care nu mă ajuta cu nimic, pentru că ce credeți, nu câștig nimic din asta, viața mea a rămas exact aceeași!”, a scris Ana Porgras, în mediul online.