Zanni a fost judecat în repetate rânduri de către oamenii din jurul său, dar foarte puțini au idee prin cât de multe lucruri a trecut artistul înainte de a ajunge cunoscut de toată lumea și înainte de a participa la emisiunea Survivor România. Având în vedere că a fost abandonat de părinți la doar câteva zile de la naștere, el a crescut într-un centru de plasament nu a avut cele mai bune condiții și unde le-a simțit enorm lipsa celor care i-au dat viață.

„Mama m-a vizitat și pe mine de câte ori în viața asta, cam câte degete am eu la o mână, și din an în Paște. Venea o dată la doi ani, eu eram prea mic. Prima oară când mă vizita, eu nu știam cine este, atât de mic eram și atât de străine îmi erau cuvintele „familie”, „mamă”, „tată”. (…) Îmi aduc aminte că îmi era frig noaptea și făceam pe mine ca să îmi fie cald, intenționat făceam pe mine. Îmi aduc aminte că veneau de multe ori sponsori la noi și ne vizitau, veneau cu dulciuri și alea erau furate de îngrijitoare. Tot ce primeam, nu ne bucuram de nimic, erau furate de îngrijitoare. (…) Chiar dacă ei (n.r.- ceilalți copii) stăteau fără părinți, îi vizitau părinții și la toți veneau și mă uitam stânga dreapta și mă întrebam „dar ai mei unde sunt să vină să îmi aducă și mie?”, a povestit Zanni în cadrul emisiunii menționată mai sus.

Copilăria marelui campion de la Survivor a fost atât de grea, încât artistul d-abia și-a găsit cuvintele să spună prin câte a trecut. Cel mai emoționant moment a fost acela în care a mărturisit că făcea, adesea, pe el doar pentru a se putea încălzi. Cu toate acestea, el nu s-a bătut nicio clipă și a luptat din greu pentru visurile sale, iar viitorul este foarte important pentru el și are planuri serioase în ceea ce îl privește.

„Prima oară când mi-a adus ea (n.r.- mama) ceva am despachetat fericit și am scos, era o pereche de încălțăminte. Am văzut că sunt mici, dar, fericit că mi-a adus ceva, îi băgam în picior și trăgeam tare și îmi venea până la jumătatea tălpii. Au zis ”Dumneavoastră nu știați câți ani are?!”. Cumva s-a luat de ea, că era și ea dezamăgită cumva că mama mă vizita și nu știa câți ani am și mi-a adus ghete de șase ani când eu aveam 12 ani. Mama are niște probleme, niște traume. Ea vorbește în slow motion. Dacă o întrebi ceva întâi se sperie, se gândește și abia după răspunde”, a mai povestit artisul.