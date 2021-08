Tyler, prietenul cel mai bun al cântăreței, a dezvăluit în cadrul unui interviu suma pe care Amy Winehouse o consuma pe droguri. Cu atât mai mult, cei doi ar fi locuit în același apartament pe parcursul anilor de adolescență, motiv pentru care tânărul cunoștea toate secretele artistei:

„Am cheltuit 500 000 de lire sterline doar pe droguri. Tu-ţi dai seama? Puteam să îmi iau o casă. Puteam să îţi iau ţie o casă”, i-ar fi spus vedeta amicului său.

Prietenul acesteia a povestit inclusiv despre problemele ei cu băutura, acesta fiind și motivul decesului: intoxicația cu alcool. În plus, Tyler a relatat o întâmplare care l-a pus pe gânduri atunci: Bryan Adams a organizat o petrecere la el acasă, moment în care Amy a consumat droguri până a ajuns într-o stare de inconștiență. Prietenul cel mai bun al vedetei s-a îngrijorat, însă a fost sfătuit de Mick Jagger să se calmeze deoarece „lucrurile acestea sunt normale pentru un rock-star”.

Amy Winehouse, despre muzica sa: „Scriu piese despre ce mi se întâmplă”

„Singurul lucru care mă interesează este comportamentul uman și interacțiunea dintre doi oameni, chiar relația dintre mine si eul meu”, declara ea la 20 de ani, în 2004.

Cel mai mare succes al ei a fost un hit în care spunea faptul că nu are nevoie să meargă la reabilitare şi totodată a explicat că nu a intenționat niciodată ca piesele ei să reprezinte un strigăt de ajutor: „Nu scriu cântece pentru că reprezintă ceva cool sau pentru că vreau să fiu remarcată în vreun fel ori să ajung faimoasă. Scriu piese despre ce mi se întâmplă în viață, lucruri, persoane cu care am sau am avut probleme. Am avut parte de despărțiri urâte, dar important pentru mine a fost ca din tot răul să rămână ceva bun”.