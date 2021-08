Nicole Cherry este o persoană sinceră, pentru care nu există cale de mijloc. Artistei ori îi place un lucru, ori nu, pentru ea totul este destul de simplu. Invitată în podcast-ul cu pricina, șatena și-a deschis inima în fața gazdei și a fanilor lor și le-a vorbit despre momentele în care, în special, mama sa o bătea în copilărie. Șe știa de frică, dar consideră că nu a rămas cu traume și este bucuroasă că lucrurile s-au întâmplat în felul acesta, pentru că a crescut și este o femeie educată și lăudată pentru felul ei de a fi.

Iubita lui Florin a povestit că mama ei o lovea tot timpul și că nu exista o altă variantă în cazul său. De atunci, artista a învățat să îi respecte pe ai ei și nici în ziua de astăzi, nu vrea să îi supere. În plus, ea a mai povestit și că mama sa o jignea des, o făcea în toate felurile, dar nu se supăra pe ea. Chiar dacă a trăit într-un astfel de mediu, ea nu o făcea de râs când ieșea în lume și nici nu vorbea cu oamenii din jurul ei în felul acela.

„Mi-o luam pe bună dreptate și nu am rămas cu traume sau chestii. De la mama mi-o luam, la ea nu exista. Mă bucur că a făcut lucrul ăsta, pentru că am învățat multe lucruri de la ea și era o chestie constructivă. Nu era la modul ăla, nu te gândi că mă leșina. Mă lovea, nu exista la ea. Și respectul față de ei îl am și acum, de când am crescut. Mereu vreau să nu îi supăr, să nu îi deranjez. În toate felurile mă făcea. Dar nu e rău, e când are nervi. Ea zicea „Nicoleta!” și eu continuam ce zicea ea. Câteodată era o formă de alint. Dar niciodată nu am confundat. Când ieșeam din aria noastră, eu niciodată nu o făceam de râs pe mama”, a declarat Nicole Cherry, în podcast-ul lui Damian Drăghici.