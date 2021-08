Imediat după ce a acceptat să îi fie alături pentru totdeauna iubitului ei, ea a postat și câteva imagini pe rețelele sociale, pentru a le da fanilor ei vestea cea mare. Nicoleta Nucă nu s-a putut abține să nu le arate celor care o urmăresc și inelul de logodnă care arată foarte, foarte bine. Viitoarea concurentă de la Bravo, ai stil a dat recent și câteva declarații despre marele eveniment.

"De mica mi-am imaginat că rochia trebuie să fie într-un fel. De mica nu mi-au plăcut rochiile tip prințesă, dar am anumite detalii pe care mi le doresc. De exemplu, trena să fie lungă. Dar, până la urmă, cred că rochia de mireasă și celelalte lucruri se așează la momentul potrivit. Iar rochia o simți, cea care e a ta", a declarat Nicoleta Nucă, potrivit c ancan .

Frumoasa artistă își imaginează, de pe vremea când era copil, cum vrea să arate rochia de mireasă. I-au plăcut mereu rochiile de prințesă, dar își dorește să aibă și o trenă lungă. Este convinsă de faptul că își va da seama imediat după ce o va vedea, care este rochia perfectă pentru ziua cea mare și nu își face prea multe griji în acest sens. Cei doi îndrăgostiți nu au stabilit încă data nunții, care este posibil să aibă loc anul viitor. A mai rămas destul timp la dispoziție, pentru ca ei să poată organiza totul până la cel mai mic detaliu și să aibă parte de o nuntă ca în povești, așa cum visează.

"Momentan nu am setat nimic. Cum am spus, a fost extrem de neașteptat acest moment și o s-o luăm din aproape în aproape. Probabil, va avea loc la anul, dar n-am stabilit o data și nici locație, sau alte detalii de genul acesta", a mai zis vedeta.