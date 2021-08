Andreea Antonescu a făcut show într-un local. Cântăreața a dansat senzual în fața colegilor de la Splash

Bazinul olimpic din Bacău a adunat laolată 12 vedete, care trag tare pentru a câștiga „Splash”. Istovite și pline de vânătăi, așa cum reclamă pe rețelele sociale unde promovează show-ul, celebritățile și-au făcut timp și pentru un mic moment de relaxare, ce s-a transformat după câteva pahare într-o adevărată petrecere. Noaptea albă a fost marcată de dansul lasciv oferit de Andreea Antonescu, parte a proiectului, pe masa localului din incinta hotelului în care a fost cazată.

Aceasta a dansat pe celebra piesă „Liberă la mare”. La cei 38 de ani nu de mult împliniți, solista s-a unduit cu un zâmbet larg pe față, în aplauzele tuturor. Mișcările sale i-au trezit pe toți la dans, iar un coleg a urcat și el pe un scaun, pentru a se face vizibil în mulțime.

„A început de seară. Au venit mulți, în holul hotelului și nu numai. Știu că se filmează o emisiune în Bacău, unde participă vedetele astea și sunt cazate aici, la hotelul Decebal. I-am remarcat, între ei, pe Nea Mărin (n.r. jurat al concursului) și pe Andreea Antonescu. Pe ei i-am recunoscut. Erau foarte bine dispuși toți. Dar Andreea a fost cea mai tare. A urcat pe masă și a dansat. Se ține bine, ce să zic, bravo ei! A fost distracție mare, spre dimineață s-a spart”, a declarat un martor, potrivit CanCan.

Citeste si: Vi-l amintiți pe Wilmark? Cum arată și cu ce se ocupă

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

VIDEO AICI.

Nu știe să înoate

Chiar dacă nu știe să înoate, Andreea Antonescu nu are frică de apă, ceea ce o face să intre în aventuri televizate cu activități nautice. În urmă cu șase ani, ea și-a luat inima în dinți și a răspuns provocării Antena 1, plusând pentru spectacol cu o săritură de la 10 metri: „Nici ata trecută nu am știut să înot și am avut curajul să sar atunci de la 10 metri. Nici acum nu știu să înot! M-am stricat odată cu trecerea anilor și mă întreb cum am putut să sar eu de două ori, de la 10 metri”.