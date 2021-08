Nicole Cherry este una dintre vedetele care nu a avut succes peste noapte, ci care a fost nevoită să muncească încă de la o vârstă fragedă, pentru a ajunge unde este acum. Momentan, vedeta este o femeie împlinită care are planuri serioase de viitor și care în doar câteva luni va deveni mamă pentru prima dată. Deși mulți o văd ca și acum ar mai avea 14 ani, artista s-a transformat într-o femeie în toată firea.

Ei bine, multă lume a fost curioasă să afle cum și-a ales Nicole Cherry numele de scenă și mai ales cine i l-a dat. Viitoarea mămică a povestit că ea și-a ales singură numele și a vorbit despre tot procesul prin care a trecut pentru a ajunge la varianta finala. Ea își dorea, în mod special, să se numească Nicole, pentru că așa o alinta mama ei. Mai apoi, și-a dorit un nume internațional, ușor de pronunțat și, de asemenea, ușor de reținut. A început să facă o listă cu toate lucrurile care îi plăceau și așa a ajuns la numele de scenă.

„Eu singură. I-am zis lui tata că numele meu trebuie să fie Nicole, așa mă alinta mama, Nicole poate să-l pronunțe orice în lumea asta, dar al doilea am zis să fie așa când mă strigă pe mine la Grammy, ăla trebuie să știe cum să mă strige, ăla săracul nu știe el în America să citească el Ghinea, trebuie să fie internațional să poată să mă recunoască oricine. Mi-am făcut o listă cu lucrurile care îmi plac. (...) Am pus acolo ce îmi plăcea mie, îmi plăcea mov, la un moement dat am ajuns la cireșe că îmi plăceau cireșele.”, a spus Nicole Cherry în podcast-ul găzduit de Damian Drăghici, pe YouTube.