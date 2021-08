Recent, ea a fost invitata lui Damian Drăghici în podcast-ul pe care marele lăutar îl găzduiește pe YouTube și a făcut o serie de declarații neașteptate, în fața cărora mulți au rămas muți de uimire. Ei bine, deși era destul de mică, frumoasa vedetă a reușit să depășească toate piedicile din calea sa și a învățat din fiecare lucru greu câte o lecție importantă. În plus, este conștientă că dacă nu ar fi trecut prin toate acele momente, nu ar fi ajuns aici, așa că nu are niciun regret.

Nici după s-a lansat în muzică nu i-a fost prea ușor, deoarece la un moment dat a avut două rezilieri de contracte și din cauza unuia dintre acestea nu a mai avut voie să cânte mai bine de un an de zile. Crede că totul se întâmplă cu un scop și dacă ar fi să reia drumul acesta de 8 ani, ar vrea să treacă prin aceleași lucruri. Nicole Cherry a învățat din greșeli și a știut mereu ce își dorește, chiar dacă multă lume nu era de acord cu deciziile sale.

„Am trecut prin două rezilieri de contracte și ne-a fost foarte greu și la un moment dat chiar am avut un an când n-am cântat din cauza unui contract, dar totul s-a întâmplat cu un motiv și m-au construit și m-au adus astăzi aici. Dacă ar fi să reiau drumul acesta de opt ani, aș trece prin aceleași lucruri, n-aș schimba absolut nimic pentru că m-au ajutat și din greșeli am învățat”, a mărturisit Nicole Cherry, în podcast-ul lui Damian Drăghici.