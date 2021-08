Anul 2020 a fost unul plin de greutăți pentru îndrăgitul artist. Atât pandemia de coronavirus, cât și retragerea din televiziune au venit la pachet cu pierderi financiare uriașe, de pe urma cărora nici în momentul de față nu a reușit să își revină. Cântărețul s-a îndreptat mult mai mult către zona de online, unde are o comunitate mare și frumoasă care îl urmărește și care îi apreciază munca pe care o depune.

”Nu mai am contract cu Antena de mult timp, dinainte de pandemie și nici cu vreo altă televiziune. Și nici nu-mi trebuie, cine se mai uită acum la televizor? În plus, nici n-am timp”, a declarat Pepe pentru impact.ro .

În momentul de față, nu mai are contract cu nicio televiziune, pentru că nu mai are deloc timp și pentru că este de părere că oamenii din ziua de astăzi nu se mai uită la televizor. El și-a pus, însă, speranța că va reuși să vândă spațiu pe care îl deține pe Calea Victoriei, unde înainte de pandemie își desfășura activitatea un salon de înfrumusețare. Singurul dezavantaj ar fi faptul că prețul cerut este unul mult prea mare.

„Nu l-am mai vândut, însă, dacă vine mâine cineva cu banii jos, îl dau din prima. Până acum am avut mulți clienți care au venit și mi-au promis multe, că îmi dau banii, ba că îmi dau un teren, ba că îmi dau o mașină, însă nu s-a concretizat nimic. Așa, pe vorbe, eu nu dau afacerea. Salonul a fost închiriat timp de nouă luni, contractul inițial a fost pe trei ani, însă, din cauza pandemiei, lucrurile nu au mai mers. Este o afacere pe care îmi doresc să o vând, dacă nu o vând am să o închiriez, că îmi convine și așa. Până la urmă cred că o să dau un anunț că îl închiriez. Eu nu am timp de așa ceva, plus că trebuie să te și pricepi. Dacă îl țin închis cinci ani nu pierd nimic”, a mai spus Pepe