În momentul de față, Raluka se poate lăuda cu piesele sale care au ajuns în topurile muzicale, dar și la inimile fanilor săi. Ea a avut o perioadă în care lansa hit după hit și nu putea decât să se bucure pentru tot succesul pe care îl avea. Ei bine, vedetei nu i-a picat nimic din cer, ci a fost nevoită să muncească pentru tot ceea are astăzi. S-a apucat de cântat pe scara blocului în care locuia și totul a început ca o joacă.

Încă de la o vârstă fragedă, Raluka a realizat că muzica face parte din ea și că asta își dorește să facă în viață. Și-a urmat visul, a muncit, iar acum culege roadele muncii sale de ani de zile. Părinții ei au jucat un rol major în cariera sa, pentru că au realizat că fiica lor are potențial, au dat-o la o școală de muzică și au susținit-o să participe la tot mai multe concursuri unde a reușit să se facă remarcată. Au urmat apoi concertele, iar pe scenă ea se simțea ca acasă. A avut primul concert la 12 ani, la o nuntă, iar mai apoi au urmat alte zeci de momente pe care le-a savurat din plin.

„Cântam pe casa scării alături de câţiva copii, m-a auzit iubitul surorii mele şi i-a spus mamei mele că ştiu să cânt frumos – cred că mă ajuta şi acustica atunci – şi că ar trebui să mă dea la o şcoală de muzică. După aceea au urmat festivaluri, concursuri şi chiar concerte. Primul a fost la 12 ani, am cântat la o nuntă. După ce am terminat şcoala, am venit la Bucureşti, am participat la o emisiune-concurs pe care nu am câştigat-o şi da, am fost în faţa unui juriu. Dar asta nu m-a demoralizat, din contră, m-a motivat. La scurtă vreme după asta, am început colaborarea cu DJ Sava. Restul poveştii o ştiţi”, a povestit Raluka, pentru okmagazine.ro.