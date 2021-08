A răsărit soarele și pe strada fostei partenere de viață a lui Marcel Toader. Frumoasa cântăreață de muzică populară iubește din nou și s-a așezat la casa ei. Deși o vreme au ținut relația ascunsă, acum cei doi îndrăgostiți nu se mai tem să se afișeze peste tot împreună și nici să discute în public despre frumoasa lor poveste de iubire. Într-un interviu pe care l-a acordat recent, blondina a avut numai cuvunte de laudă la adresa bărbatului, spunând despre acesta că este omul în care a găsit un real sprijin, omul care o iubește așa cum este și cel care o înțelege, iar aceste lucruri sunt foarte, foarte importante pentru ea.

”Mi-am găsit omul în care să mă sprijin, să mă iubească așa cum sunt eu și să mă înțeleagă. Asta e cel mai important. Da, îți dai seama că o să urmeze și acest pas (nr. nunta), dar nu ne-am gândit acum la chestia asta. Cu siguranță, dacă voi face o nuntă, când o voi face, dar oricum am înțeles că nu actul acela te ține și nu te va face mai fericit, va fi un eveniment mic și foarte discret. Doamne ajută!”, a declarat Maria Constantin, pentru antenastars.ro .

Legat de nuntă, cântăreața a spus că dacă o va face, va fi un eveniment mic și discret. Mai mult de atât, ea a spus că nu actul în sine este o dovadă a iubirii lor. Cât despre al doilea copil, Maria Constantin a mărturisit că nu a reușit să discute cu partenerul său de viață despre acest subiect, dar cel maiu important pentru ea este faptul că are deja un copil mare și sănătos.

”Important este că am copilul mare și sănătos, e foarte fericit că are mama doar un băiat. Nu am discutat cu el despre asta (nr. dacă-și dorește un frățior sau o surioară), nu știu dacă și-ar dori, nici noi nu ne-am gândit momentan la asta. Vedem, ce o vrea Dumnezeu”, a mai povestit artista, pentru aceeași sursă.