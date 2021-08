Andra se situează pe lista celor mai iubite artiste din România, iar fanii ei adevărați știu totul despre ea. Aceștia au sperat de-a lungul vremii că va face mult așteptatul anunț despre cea de-a treia sarcină. Având în vedere că în ultima vreme a pierdut lupta împotriva kilogramelor în plus, mulți au ajuns să creadă că artista este însărcinată pentru a treia oară, doar că nu vrea să recunoască lucrul acesta, iar la un moment dat le va face o suroriză de zile mari.

Andra a lămurit, așadar, pe toată lumea. Se pare că nu este însărcinată și chiar dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, nu ar fi avut de ce să ascundă sarcina. Ea s-a îngrășat în ultimul timp, doar din cauza faptului că a început să mănânce puțin mai mult decât de obicei. Se spune despre ea că este gravidă doar din cauza faptului că s-a îngrășat, ci nu pentru că s-ar fi întâmplat acest lucru. Ei bine, nimeni nu se aștepta la aceste declarații sincere din partea sa, mai ales că au întârziat să apară.

“Ultima dată am gătit paste, şi cu sos alb, şi cu sos roşu. Fac de două feluri, pentru că David nu mănâncă cu sos roşu, şi atunci trebuie să fac pentru David cu sos alb şi pentru Eva cu sos roşu. Dacă o întreb ce vrea să mănânce, la orice oră, răspunde că vrea paste cu sos roşu, aşa că mi-e uşor să le fac şi ies foarte bune. Gătesc, dar şi mănânc. Acesta este motivul pentru care mi se spune că sunt însărcinată. Răspunsul este nu, nu sunt însărcinată. În pandemie, am gătit, am mâncat şi m-am îngrăşat. Atunci când mă îngraş, pun în zona abdomenului, acesta este motivul pentru care oamenii presupun că sunt însărcinată. Nu cred că la al treilea copil aş ascunde acest lucru, deci, staţi liniştiţi că eu dau tot din casă .” a declarat Andra în cadrul unei emisiuni TV, potrivit wowbiz.ro.