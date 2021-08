Asta nu este tot! Fostul „protejat” al lui Alex Velea a suferit și o intervenție chirurgicală, pentru a scăpa de grăsime și în urma căreia s-a ales cu niște cicatrici foarte, foarte urâte. Internauții l-au criticat în repetate rânduri pentru alegerea pe care a făcut-o, dar el este un om asumat și a făcut din nou o serie de declarații despre operația pe care a suferit-o acum aproximativ un an. Lino Golden le-a mai spus și de a vrut să se opereze la momentul respectiv.

Cântărețului nu îi este deloc rușine cu urmele care i-au rămas pe trup în urma intervenției pe care a suferit-o, fiind conștient că s-a luptat ani de-a rândul cu kilogramele în plus doar din vina sa. El a decis să apeleze la ajutorul medicilor, pentru a arăta fix așa cum și-a dorit și nu pentru că l-ar fi criticat cei din jurul lui. Artistul suferea mult din cauza faptului că nu avea greutatea dorită și a vrut să aibă parte de o schimbare majoră în viața sa. Deși oamenii nu au fost de acord cu acest lucru, el nu a pus niciodată accent pe cuvintele răutăcioase venite la adresa lui.

”Sincer să fiu nu îmi e absolut rușine că am cicatrici, îmi asum că am fost gras din cauza mea, am slăbit, m-am operat pentru că am vrut să arăt cum vreau eu nu pentru bulling.Mi se pare foarte urât că niște copii de vârsta acestei fetițe au o educație atât de proastă din partea părinților că scriu mesaje de genul altor persoane”, a spus Lino Golden în mediul online.