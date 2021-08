Delia nu a ezitat niciodată să o spună dacă o deranjează ceva anume, indiferent despre ceea ce ar fi fost vorba. Artista are momente în care simte că nu mai poate și răbufnește. Dacă întrecut primea aproape zilnic întrebări legate de momentul în care va aduce și ea pe lume un copil, ei bine, între timp lucrurile s-au mai schimbat, iar oamenii au alte curiozități în ceea ce o privește. Chiar dacă pot afla ce vârstă are cu un simplu search pe Google, oamenii preferă să o întrebe în mod direct.

Ce o enervează pe Delia la fanii ei!

Deși are 39 de ani, Delia preferă să se comporte ca și cum nu are anii respectivi și are momente în care nici ea nu se gândește la acest lucru. Nu îi pasă ce vârstă are, ci preferă să își trăiască viața așa cum vrea, să se plimbe peste tot în lume și să se bucure de fiecare moment. Scopul său este să fie fericită, iar viața ei este una atât de frumoasă, încât unii nici măcar nu îndrăznesc să viseze la ea.

"La mine, oamenii sunt turbați pe vârstă, mă întreabă câți ani am. Eu trăiesc într-o viață atât de frumoasă și scopul meu este să fiu cât mai happy, încât nu mi-am pus niciodată întrebarea câți ani am, ce ar trebui, dar cum ar trebui să mă comport la 39 de ani, pentru mine nu contează. Când apar prea multe întrebări despre câți ani am, zic: S-a întâmplat ceva? Care e problema?", a declarat Delia, în cadrul unui podcast găzduit de Gojira.

