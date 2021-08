Anul 2021 a fost unul plin de surprize neplăcute pentru fosta iubită a lui Victor Pițurcă. Într-un interviu pe care l-a acordat recent, femeia de afaceri a vorbit despre momentul în care una dintre partenerele sale a furat-o, iar a ajuns să își facă o afacere de una singură. Mai apoi, a aflat că prietena sa cea mai bună s-a culcat cu fostul ei iubit, pentru care a fost nevoită să facă o plângere la poliție. Vedeta nu poate accepta așa ceva și a întrerupt orice fel de legătură cu femeia respectivă.

„Anul acesta care a trecut, din punct de vedere relațional am fost praf, cu prietene, cu prieteni…. Ori am făcut eu foarte multe greșeli la un moment dat, ori nu știu … Partenera mea de afaceri m-a furat, așa am ajuns eu să-mi fac singură afacere. Preietena mea cea mai bună m-a trădat că s-a culcat cu fostul meu iubit. Cu fostul meu am ajuns să fac plângere la poliție”, a povestit Vica Blochina potrivit cancan.ro.