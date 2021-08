Fosta concurentă de la "Bravo, ai stil!" s-a logodit cu Andrei acum câteva luni, dar nu au putut merge și în fața altarului din cauza pandemiei de coronavirus, așa că au decis ca în ziua în care își vor creștina micuța să aibă loc și cununia religioasă. iar mai apoi să aibă loc o petrecere de zile mari unde toată lumea să se simtă bine. Cel mai regret al ei este că în ziua în care s-au cununat nu i-au putut avea alături pe prietenii lor, dar nici pe cei din familiei având în vedere restricțiile impuse pentru prevenirea răspândirii virusului care a pus stăpânire pe țara noastră.

"Deși am făcut atât logodna, cât și cununia civilă, nu am reușit să ne bucurăm cu adevărat de acele momente din cauza pandemiei. La logodnă am avut voie să intrăm în biserică doar cu nașii. Nu am avut alături nici familia, nici prietenii, pe nimeni în afară de nași. A fost extrem de dureros pentru mine să fiu îmbrăcată în rochie albă și să nu îmi pot îmbrățișa mama. În septembrie va avea loc cea mai importantă zi din viața noastră! Vom face atât botezul, cât și cununia la biserică", a declarat Emily Burghelea pentru cancan.ro.