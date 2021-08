Încă de când a anunțat pe toată lumea că va aduce pe lume primul ei copil, vedeta și-a ținut fanii la curent cu evoluția sarcinii sale. Recent, ea le-a povestit internauților că așteaptp de fiecare dată momentul în care este nevoită să meargă la control, pentru că vrea o ecografie în care copilul lor să stea cu fața, pentru a-și da seama dacă el seamănă cu ea sau cu partenerul său de viață, Dani Oțil.

Se pare, însă, că medicul nu s-a bucurat prea tare să vadă cât de mult s-a îngrășat frumoasa vedetă. Ei bine, ea a reușit să piardă lupta cu kilogramele și s-a ales cu 16 kilograme în plus, motiv pentru care i-a trecut prin cap să se apuce de dietă. Bineînțeles că a glumit, pentru că imediat după ce a scăpat de vizita la medic, a mers la mama ei și a rugat-o să îi facă niște gogoși.

„Și pentru că iar am fost certată de domnul doctor că m-am cam îngrășat...toată lumea zice că nu m-am îngrășam, am plus 16 kilograme, m-am gândit să trec la dietă, așa că am venit la mama și i-am spus să facă niște gogoși. Sper să nu vadă domnul doctor”, a mai zis ea în mediul online.