Zanni ține foarte mult la oamenii din jurul său, iar pierderea prietenului său la afectat foarte, foarte tare. A fost impresionat când a aflat că Alex se înscrisese la Survivor doar pentru el, deoarece își dorea să își ceară scuze față de el și a considerat că este mediul perfect pentru a face acest lucru. Mai mult de atât, Zanni avea un mesaj de la el în care își cerea iertare că nu i-a spus anumite lucruri, la momentul potrivit.

Artistul a fost mereu o sursă de inspirație pentru prietenul său, chiar dacă aveau momente în care se certau, iar lucrurile nu mergeau tocmai atât de bine între ei. Alex i-a spus câștigătorului Survivor România că îl așteaptă acasă, să beau un suc împreună, dar nu au mai apucat să se vadă, pentru că tânărul s-a sinucis. Momentant, Zannidache este în căutarea apartamentului perfect și a decis să filmeze fiecare moment, pentru a-i ține la curent pe cei de acasă cu tot ceea ce face.

"Am ajuns acasă, am văzut că avem mesaj de la el, în care își cerea scuze că nu mi-a spus anumite lucruri la timpul potrivit, că știe că am fost mereu lângă el, că am fost mereu o inspirație pentru el, chiar dacă noi ne certam și el nu recunoaștea treba asta. A zis că mă așteaptă la un suc, când ajung acasă. Am mai văzut o chestie, că el se înscrisese la Survivor pentru mine, că a zis că e cadrul ideal pentru el, să vină să își ceară scuze față de mine", a spus Zanni, potrivit wowbiz.ro.