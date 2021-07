Cântăreața de 37 de ani a recunoscut că a fost înșelată de mai multe ori de foștii săi parteneri.

„În câteva dintre relații am fost înșelată și ăsta a fost motivul pentru care am rupt relația. Nu consider că nu am făcut eu ce trebuia, așa au stat lucrurile. Eu nu plec așa pur și simplu din relații. Suntem temperamentală în relații, sunt posesivă, geloasă și îmi spun punctul de vedere de fiecare dată”, a spus Raluca Tănase, potrivit CAN-CAN.ro.

Raluca a povestit despre relația pe care a avut-o cu Cristi Mitea, un cunoscut fotbalist cu care cântăreața a împărțit 4 ani din viață:

„Aș numi-o relație curată, copilărie, o relație copilărească. A fost prima mea relație, aveam 18 ani. Nu cred că aș fi fost acum cu el, pentru că noi eram doi copii, care abia se descopereau ei înșiși. Am avut o relație de 4 ani, în care noi ne-am maturizat diferit. Eu începusem să evoluez pe alte planuri, el, pe alte planuri, nu mai mă regăseam. Fotbalist foarte bun. Suflet curat”, a mai declarat vedeta.

