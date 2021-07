Prezentatorul show-ului „Buracul” este foarte sincer cu fanii lui, iar la un moment dat le-a vorbit acestora despre cât de greu îi este când soția lui este plecată de acasă. Faptul că ea a lipsit câteva luni bune de acasă, fiind implicată într-un proiect de suflet, i-a dat mari bătăi de cap vedetei. A fost nevoit să se descurce fără ea, să aibă grijă de copil, să participe la filmări și să își ia rolul de tată în serios, așa cum nu a făcut-o niciodată până acum.

Mai apoi, a vorbit despre începuturile relației sale cu Irina Fodor, când aveau o perioadă foarte aglomerată și când fiecare era implicat în câte un proiect care le lua foarte mult din timpul pe care l-ar fi putut petrece împreună. Răzvan Fodor a mai spus și că aveau o vreme când erau nevoiți să își împartă banii, astfel încât să fie siguri că le ajunge pe tot parcursul unui an, pentru că lucrurile nu le mergeau atât de bine ca acum.

„Eu trag acasă. Am avut niște ani în care am stat mai mult acasă cu copilul, și eu, și Irina. Aveam amândoi câte două proiecte de colaborare. Adică eu aveam 45 de zile de filmare de la un alt post de televiziune și Irina avea 20 de zile de filmare și apoi alte 30 de zile altădată. Nu pot să spun că ne dădeau banii afară din casă. Am făcut din bugetul ăla… l-am împărțit pe 12 luni. Nouă ne-a ieșit în perioada aia o viață atât de frumoasă și un parenting corect pentru copil, de nu-ți poți imagina. Noi am tăiat din cât am fi putut să facem ca și buget al familiei și nu făceam rabat la mai nimic din banii ăia. Normal, nu te duceai în vacanță de 15.000 de euro. Nu-ți schimbi mașina și nici ceva prin casă…”, a declarat Răzvan Fodor în podcast-ul găzduit de Speak.