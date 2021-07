Constanța Virginica este femeia care l-a crescut pe Alex Velea, care l-a educat și care a avut grijă ca artistului să nu îi lipsească absolut nimic. Acum, la cei 86 de ani ai săi, femeia și-a spus oful în fața camerelor de filmat, cu durere în durere în suflet. A susținut că trei ani de zile toți cei dragi au uitat de ea, inclusiv viitorul soț al Antoniei, cât și tatăl acestuia. Mai mult de atât, bunica artistului nu poate înțelege de ce nimeni nu mai ia legătura cu ea.

Singura problemă pe care a avut-o în trecut a fost legată de nora sa, mama lui Alex Velea, pe care nu a avut-o deloc la suflet și cu care se certa destul de des. În tot acest timp, în care cei din familia ei nu au vrut să mai audă de ea, femeia a avut singurul sprijin în vecinii care i-au întins o mână de ajutor, mai ales că este și bolnavă. Constanța Virginica este, așadar, nevoită să se descurce de una singură și este foarte, foarte supărată că persoanele care ține nu o sună nici măcar să vadă în ce stare este.

„Nu merit asta. Viața mea care a fost? Să am grijă de copii. M-am supărat pe el. L-am crescut, am răcit la rinichi, plecam pe jos, a fost o iarnă grea și n-am vrut să-l las singur acasă. Până a trecut în a 5-a m-am dus la ei în Lăpuș. Sunt atâția ani în care eu n-am mâncat la ei în casă. Nu mă întreabă dacă am bani. Eram datoare și la întreținere. Sunt vreo 3 ani de când nu am vorbit cu familia. Nu s-au întrebat dacă am bani pentru medicamente, cum mă simt. M-au ajutat vecinii. Ce să fac? Să mă milogesc?”, a declarat bunica artistului, la Acces Direct.