Toată lumea știe deja că îndrăgita actriță ar fi trebuit să nască, de fapt, în luna septembrie. Din cauza unor probleme serioase de sănătate, Ema a venit pe lume mai devreme. La început, nimeni nu i-a dat șanse prea mari de supraviețuire, dar copilul este în afara oricărui pericol și chiar respiră singur, ceea ce este foarte important pentru cei care i-au dat viață. După toate clipele de coșmar pe care le-a trăit, vedeta se pare că își revine încetul cu încetul.

Fanii și-au putut da seama de faptul că este mai bine, după ce a postat câteva imagini de la mare în care se afla în compania tatălui fiicei sale. Multor persoane din mediul online nu li s-a părut potrivit ca ea să se distreze la mare, în timp ce fiica sa este încă în spital și i-au transmis tot felul de mesaje urâte care au deranjat-o la culme pe proaspăta mămică. Vedeta a simțit nevoia să sară în apărarea sa și le-a spus fanilor, pe Story, tot ceea ce avea pe suflet. Ea a povestit că a mers o zi la mare, la mama ei, pentru că este din Constanta. Simțea nevoia să discute față în față, pentru că sunt lucruri pe care nu i le poate explica la telefon.

”Simt nevoia să dau niște explicații. Am fost o zi la mama, eu sunt din Constanța și am fost o zi la mama. Sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm, pe care trebuie să le facem și de multe ori nu este suficient un telefon. Îi mulțumesc iubitului meu că nu mă lasă să stau în casă, să pic în vreo depresie și cu orice ocazie mă scoate din casă. Mi-e foarte greu să accept situația, dar asta este! Sper ca într-o săptămână-două să iasă de la incubator și să vedem ce pas urmează. E un drum lung, dar am oameni lângă mine care mă susțin, mă încurajează și mă înțeleg. Noapte bună vă doresc și vă mai spun mâine”, a explicat Cristina Cioran, pe Story.